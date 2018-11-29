"احنا فى زمن الوحوش".. أب يغتصب ابنته بمساعدة زوجته الثانية فى عين شمس

كتب كريم صبحى

تجرد أب من كل مشاعر الإنسانية، وتحول إلى ذئب بشرى ينهش فى جسد ابنته، الطفلة بدلا من حمايتها ، بعدما اغتصب ابنته داخل شقته بمنطقة عين شمس بمساعدة زوجته الثانية.

حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة برئاسة المستشار شريف عيسوى التحقيق.

وأمام عمر هارون، وكيل نيابة عين شمس، أنهارت الطفلة، وأعترفت بتعدى والدها عليها جنسيا، 6 مرات، داخل شقته، كما قالت إنه هددهها إذا فضحت أمره بالقتل، واضافت أن والدها كان يغتصبها فى حضور زوجته الثانية داخل غرفة نومه.

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من ربة ‎منزل، تتهم طليقها بالاعتداء جنسيا على ابنتها 16سنة، بمساعدة زوجته الثانية داخل شقتهما بمنطقة عين شمس .

على الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث ‎القسم للقبض على المتهم، وتمت إحالته للنيابة التى تباشر معه التحقيق.