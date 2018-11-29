إسرائيلى يضع كاميرا أمام منزل رئيس الشاباك وينشر صوره على مواقع التواصل

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مواطنا إسرائيليا قام بتركيب كاميرا أمام منزل رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، ناداف أرجمان، الذى يعد من أهم الشخصيات التى يتم تأمينها فى إسرائيل.

وقالت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية التى تتولى مراقبة "ارجمان" وخاصة منزله تعرضت لثغرة أمنية كبيرة من خلال تمكن إسرائيلى من تركيب كاميرا أعلى عمود إنارة وقام بتصوير أرجمان ورفع الصور على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضحت الصحيفة أنه على الفور تم معرفة الرجل والقبض عليه من قبل الشرطة الخاصة الإسرائيلية بتهمة تصوير أهم الشخصيات الأمنية، وتمت مصادرة الكاميرا فى إطار التحقيقات.

وقالت الصحيفة إن الأجهزة المسئولة عن تأمين "ارجمان" لم تتمكن من رصد الرجل أثناء تركيبه للكاميرات التى استغرقت عدة أيام تقوم بتصوير "أرجمان".



