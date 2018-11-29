أوقاف السويس تنظم احتفالية "رسول الإنسانية" باللغة الإنجليزية والفرنسية

السويس – السيد فلاح

نظمت مديرية أوقاف السويس، ندوة دينية "محمد رسول الإنسانية" بمسجد الأمامين بحى الجناين وذلك في إطار حملة وزارة الأوقاف تحت عنوان "رسول الإنسانية - حبًا لحبيبك.. شارك" للتعريف بالجوانب الإنسانية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وبإشراف الشيخ محمد عجمي محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، وبحضور قيادات الدعوة ومديري الإدارات الفرعية والقيادات الشعبية والتنفيذية والدينية والأئمة وجمع غفير من المصليين.

وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ محمود محمد الصاحي، أعقبها فقرات متتالية في رحاب رسول الله "رسول الإنسانية" وقد شملت الفعاليات أيضًا إلقاء كلمات باللغة الإنجليزية والفرنسية للشيخ محمود محمد جمال، والشيخ محمد عبدالله تناولت شرح مبسط لصفات وسماحة رسولنا الكريم وحسن معاملته لجميع المخلوقات وخاصة الأيتام ثم في الختام فقرة من الابتهالات في رحاب رسول الله.

وقال الشيخ محمد عجمي محمود وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أن المديرية تواصل عقد سلسلة من الندوات الدينية ضمن مبادرة "رسول الإنسانية" بالمساجد والمدارس، للتعريف بالسيرة النبوية وأخلاق النبي وليعيش الناس في رحاب رسول الله وتعريفًا برسول الله معرفة تليق بقدر رسول الله.