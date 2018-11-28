مصادر تركية: توقيع اتفاق مع قطر لدمج أجهزة الأمن فى تأمين كأس العالم 2022

كتب أحمد جمعة

قالت مصادر تركية إن قمة حضرها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، إلى جانب عدد من المسئولين في البلدين، انتهت بتوقيع اتفاقات لدمج أجهزة الأمن التركية والقطرية فى عمليات تأمين كأس العالم 2022، وتأسيس شراكة إعلامية للتأثير فى وسائل الإعلام العالمية، وتولى الصناعة العسكرية التركية إعادة تأهيل الجيش القطرى.

وكشفت المصادر لجريدة العرب اللندنية عن اتفاقا قد جرى خلال زيارة أمير قطر إلى تركيا، الاثنين الماضى، يشمل حصار نفوذ الإمارات، وتقليص طموحاتها، إلى جانب إبعادها عن دوائر التأثير فى السعودية.

وتشمل الخطة أيضا تجنب التصعيد السياسى مع السعودية، والعمل المشترك على استثمار الفرص للحوار معها، وتأكيد حرص البلدين على أمن السعودية واستقرارها.

كما اعتمدت القمة سياسة مشتركة تقوم على عدم التورط فى سياسات مساندة لأجندة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، إلى جانب إنشاء آلية تنسيق عميق فى ملف حرب اليمن، والملف الليبى، مما يعنى أن تركيا وقطر قررتا عدم الإمعان فى التقرب من إيران مما يؤدى إلى استفزاز الإدارة الأمريكية.

وجاءت هذه الاتفاقات ضمن الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية التركية – القطرية العليا، الذي عقد، الاثنين الماضى، بحضور أردوغان والشيخ تميم مع خبراء ومسؤولين من البلدين.

وتتناقض السياسة التركية – القطرية الجديدة تجاه السعودية مع حملة شرسة، اعتمدت على حرب إعلامية وتسريبات استخباراتية، عكست اندماجا واضحا للأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام في البلدين، بهدف توظيف التماهي في استهداف القيادة السعودية بشكل مباشر.

وقال مصدر تركى إن الاجتماع بحث تشكيل قيادة عمليات أمنية مشتركة فى الدوحة تتولى تأمين مباريات كأس العالم، المقرر إقامتها فى قطر فى 2022. ومن المنتظر أن يعزز ذلك من النفوذ الأمنى والعسكرى فى قطر، استنادا إلى وجود قاعدة عسكرية تركية مهمتها توفير حماية مباشرة لمؤسسات الدولة في قطر، وتأمين الأسرة الحاكمة في حالة اندلاع اضطرابات.

كما سيعتمد الجيش القطرى على أسلحة تركية، وهو ما يتطلب إرسال خبراء أتراك لتدريب الجنود القطريين على استخدامها، وسيوفر ذلك للجيش التركى موطئ قدم بالقرب من مياه الخليج لعقود قادمة، كما ستعزز قطر استثماراتها فى قطاع الصناعات العسكرية التركية.