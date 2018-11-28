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محافظ أسيوط يلتقى مواطنى أسيوط الجديدة لبحث مشاكلهم ومتطلباتهم لحلها

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 03:43 م
محافظ أسيوط يلتقى مواطنى أسيوط الجديدة لبحث مشاكلهم ومتطلباتهم لحلها جانب من اللقاء
أسيوط - ضحا صالح
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ألتقى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، سكان مدينة أسيوط الجديدة تفعيلًا للتواصل الجماهيرى ولمناقشة طلبات وشكاوى المواطنين والإجابة على استفساراتهم، وذلك خلال لقاءه الشهرى معهم الذى يتم تنفيذه أخر ثلاثاء من كل شهر، بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والمهندسة جيهان أحمد عمار نائب رئيس جهاز المدينة وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة وصلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم والعديد من مسئولى الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية وبمشاركة العديد من سكان المدينة والمقيمين بها.

 

كان نور الدين، قد ألتقى بالتنفيذيين قبل لقاء المواطنين لبحث المشكلات التى تم طرحها من قبل وما تم تنفيذه بعدها ألتقى بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم وأعلن - خلال اللقاء - عن نقل القومسيون الطبى لمدينة أسيوط الجديدة وفتح مكتب للسجل المدنى خدمة للأهالى كأحد عوامل الجذب السكانى، وتوفير جميع الخدمات لسكان المدينة وتخفيف العبء عنهم والتيسير عليهم، بالإضافة إلى حل مشكلة الكهرباء والصرف الصحى بمشروع ابنى بيتك بالتعاون والتنسيق مع جهاز مدينة أسيوط الجديدة وتنفيذ خطوط سير جديدة للنقل الداخلى لسيارات وأتوبيسات للجهاز إلى مدينة الرحاب ومنطقة شمال الجامعة وداخل المدينة فضلا عن تفعيل دور مراكز الشباب داخل المدينة.

 

وخلال اللقاء أكد محافظ أسيوط، على أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وفقا للقانون والإمكانيات المتاحة تأتى على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تسعى جاهدة بكل ما لديها من إمكانيات للعمل على تلبية وتحقيق آمال وطموحات شعب أسيوط ومواطنيها والحفاظ على المصلحة العامة تنفيذًا لتوجهات الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والرعاية المطلوبة لجميع المواطنين لافتًا إلى حرصه على انتظام اللقاءات مع مواطنى أسيوط الجديدة شهريا لخلق نوافذ أمامهم للتعبير عن مشكلاتهم وعرض مطالبهم بشكل مباشر وتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لهم.

 

كما استمع نور الدين، إلى العديد من الملاحظات والآراء منهم حول سبل تطوير العمل فى الإدارات المحلية والمصالح وحل بعض المشكلات التى تواجههم مؤكدًا بأن هناك جهود كبيرة تبذل لتطوير منظومة العمل فى المصالح والأحياء لتحويلها جميعًا إلى إدارات إلكترونية لتلافى كافة المشاكل وقضاء مصالح المواطنين فى أسرع وقت وبدقة كبيرة.

 


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