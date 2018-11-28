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عاطلان ينتحلان صفة سباكين لسرقة أصحاب الشقق بالدقى والعجوزة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:25 م
عاطلان ينتحلان صفة سباكين لسرقة أصحاب الشقق بالدقى والعجوزة سرقة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطلين، لاتهامهما بسرقة عدد من الشقق السكنية بالدقى والعجوزة، وكشفت التحريات أن المتهمين ينتحلان صفة سباكين، لايهام مالك الشقة بوجود عطل فى المياه ثم مغافلته وسرقة هواتف محمولة ومبالغ مالية من الشقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتوصلت تحريات المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، تورط عاطلين أحدهما مقيم بأوسيم فى سرقة عدد من الشقق السكنية بالدقى والعجوزة.

 

وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائد حسام العباسى معاون مباحث الدقى من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 7 شقق سكنية.

 

وذكر المتهمان أمام العقيد عمرو البرعى مفتش مباحث شمال الجيزة، أنهما ينتحلان صفة سباكين، لإيهام صاحب الشقة المستهدف سرقتها بوجود عطل بمواسير المياه، وتسببها فى الإضرار بشقة جاره، ويطلبان معاينة مواسير المياه الخاصة بالشقة، ثم مغافلته وسرقة مبالغ مالية وهواتف محمولة ومصوغات ذهبية.

 

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وأحالهما العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى النيابة للتحقيق.


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