ضبط سيارة بداخلها 2 طن أسمدة مجهولة المصدر فى المنوفية

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن المقدم هانى الوجيز رئيس وحدة المسطحات بمنوف، من ضبط سيارة نقل قيادة "ج . إ . م " والمقيم بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية محملة بـ 2.5 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.