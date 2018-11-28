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ضبط سيارة بداخلها 2 طن أسمدة مجهولة المصدر فى المنوفية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:43 م
ضبط سيارة بداخلها 2 طن أسمدة مجهولة المصدر فى المنوفية السيارة المضبوطة
المنوفية _ محمد فتحى
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تمكن قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بمنوف، من ضبط سيارة وبداخلها 2 طن ونصف أسمدة مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن المقدم هانى الوجيز رئيس وحدة المسطحات بمنوف، من ضبط سيارة نقل قيادة "ج . إ . م " والمقيم بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية محملة بـ 2.5 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
 

 

 


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