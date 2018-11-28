صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كتب محمود راغب - تصوير أشرف فوزى

شهدت محافظة الجيزة منذ قليل، عاصفة ترابية كثيفة، مصحوبة برياح قوية، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض للأتربة الناتجة عن العاصفة.

وقد ذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أمس الثلاثاء أن الأجواء سوف يسودها طقسا غير مستقر، اعتبار من الخميس المقبل، وأن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.