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صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:23 م
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين عاصفة ترابية فى سماء الجيزة
كتب محمود راغب - تصوير أشرف فوزى
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اليوم السابع بلس
 
شهدت محافظة الجيزة منذ قليل، عاصفة ترابية كثيفة، مصحوبة برياح قوية، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض للأتربة الناتجة عن العاصفة.
 
 
وقد ذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أمس الثلاثاء أن الأجواء سوف يسودها طقسا غير مستقر، اعتبار من الخميس المقبل، وأن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.
 
عاصفه ترابيه (1)
 
عاصفه ترابيه (2)
 
عاصفه ترابيه (3)
 
عاصفه ترابيه (4)
 
عاصفه ترابيه (5)
 
عاصفه ترابيه (6)
 
عاصفه ترابيه (7)
 
عاصفه ترابيه (8)
 
عاصفه ترابيه (9)
 
عاصفه ترابيه (10)
 
عاصفه ترابيه (11)
 
عاصفه ترابيه (12)

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

الأسكندراني

(( سبحان الله ))

...و...و صباح الخير .....في ميعادها باقي نوة ( المكنسه ) ....خليها تنضف آثار خطواته وزفرات أنفاسه عن مصرنا ...( واضحه ) !!!؟؟ ....مساااااء الفل .

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