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الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:52 م
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صور.. طفل يخطف الأنظار من البابا فرنسيس خلال اجتماعه الأسبوعى

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:29 م
صور.. طفل يخطف الأنظار من البابا فرنسيس خلال اجتماعه الأسبوعى
رويترز
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خطف طفل صغير الأنظار من البابا فرنسيس اليوم الأربعاء بعد أن أفلت من يد والدته وصعد إلى المنصة الباباوية أثناء قداس ليجذب يد حارس سويسرى ويلهو خلف مقعد البابا.

أثناء الاجتماع الأسبوعى لبابا الفاتيكان
أثناء الاجتماع الأسبوعى لبابا الفاتيكان

 

تحدثت والدة الطفل لفترة قصيرة مع البابا وهى تحاول إنزال ابنها قائلة إنه أبكم. وطلب منها البابا أن تتركه يلهو. وقال البابا وسط ضحكات مئات الحاضرين "هذا الطفل لا يستطيع الكلام.. أبكم ولكن يمكنه التواصل" وأضاف "ولديه شىء جعلنى أفكر: إنه حر. جامح... ولكنه حر".

الأم تحاول احتواء طفلها دون جدوى
الأم تحاول احتواء طفلها دون جدوى

 

وأضاف "لنبتهل إلى الرب كي ينعم عليه بالقدرة على الكلام". وقالت والدة الطفل للبابا إن عائلتها جاءت من مسقط رأسه الأرجنتين. وعند مغادرتها المنصة مال البابا وهو يبتسم على الأسقف جيورج جنسفاين الذى كان يجلس بجواره وهمس "إنه أرجنتينى جامح".

الأم فى حديث مع البابا
الأم فى حديث مع البابا
الأم وطفلها فى حديث مع البابا
الأم وطفلها فى حديث مع البابا
الطفل أمام البابا
الطفل أمام البابا
الطفل أمام كاردينالات الكنيسة الكاثوليكية
الطفل أمام كاردينالات الكنيسة الكاثوليكية
الطفل بعد صعوده على منصة البابا
الطفل بعد صعوده على منصة البابا
الطفل داعب الحارس
الطفل داعب الحارس
الطفل لفت انتباه الحاضرين
الطفل لفت انتباه الحاضرين
الطفل والحارس السويسرى
الطفل والحارس السويسرى
الطفل وصديقته يلعبان وراء كرسى البابا
الطفل وصديقته يلعبان وراء كرسى البابا
الطفل يجذب يد الحارس السويسرى
الطفل يجذب يد الحارس السويسرى
الطفل يختبر ثبات الحارس السويسرى
الطفل يختبر ثبات الحارس السويسرى
الطفل يسير أمام البابا بأريحية
الطفل يسير أمام البابا بأريحية
الطفل يلهو خلف كرسى البابا
الطفل يلهو خلف كرسى البابا
طفل يداعب الحارس السويسى للفاتيكان أثناء محاضرة البابا فرنسيس
طفل يداعب الحارس السويسى للفاتيكان أثناء محاضرة البابا فرنسيس
والدة الطفل تحاول إعادته مرة أخرى لصفوف الحاضرين
والدة الطفل تحاول إعادته مرة أخرى لصفوف الحاضرين

 

 


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