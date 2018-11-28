صور.. حملات بأحياء الشرابية والنزهة لإزالة الإشغالات

كتب سيد الخلفاوى

شن حى الشرابية بمحافظة القاهرة حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة ضبط الشارع برئاسة اللواء شاكر محمد يونس، رئيس حى الشرابية، واللواء مساعد شمال والعقيد نائب مامور قسم الشرابية، وضباط المرافق وضباط قسم الشرابية وضباط المرور وتم المرور على الشوارع شارع شرق السكه الحديد، وأسفرت الحملة عن إزالة تاندات مخالفة، غلق وتحرير محضر لعدد 9 مقاهى داخل نطاق الحى.

يأتى ذلك بناء علي تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتكثيف الحملات الموسعة علي مستوي نطاق أحياء القاهرة للتصدى للمخالفات والإشغالات والقضاء علي ظاهرة الباعة الجائلين مع استمرار تواصل الحملات علي مدار 24 ساعة.

وقام اللواء.خالد عقل رئيس حى النزهة، بحملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة وجوبية مع وزارة الإسكان ومندوب الإزالات وقسم شرطة النزهة وشرطة المرافق والإشغالات والمحلات، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات إزالة وجوبى، وإعادة فتح الجراج للاستخدام وقد تم تحرير المحاضر اللازمة بتنفيذ الإزالة لعرضها على النيابة العامة.