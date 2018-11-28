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روسيا تنشر المزيد من أنظمة إس-400 فى شبه جزيرة القرم

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 09:19 ص
روسيا تنشر المزيد من أنظمة إس-400 فى شبه جزيرة القرم إس 400
رويترز
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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأربعاء إن موسكو ستنشر أنظمة صواريخ أرض جو جديدة من طراز إس-400 فى شبه جزيرة القرم قريبا.

تأتى هذه الأنباء فى أعقاب إعلان أوكرانيا فرض الأحكام العرفية فى أجزاء من البلاد لمدة 30 يوما بعد أن احتجزت موسكو ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية يوم الأحد قبالة ساحل شبه جزيرة القرم التى ضمتها روسيا إليها.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن أنظمة إس-400 الجديدة ستصبح فى طور التشغيل بحلول نهاية العام.

 

 

 


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