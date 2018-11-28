روسيا تنشر المزيد من أنظمة إس-400 فى شبه جزيرة القرم

رويترز

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأربعاء إن موسكو ستنشر أنظمة صواريخ أرض جو جديدة من طراز إس-400 فى شبه جزيرة القرم قريبا.

تأتى هذه الأنباء فى أعقاب إعلان أوكرانيا فرض الأحكام العرفية فى أجزاء من البلاد لمدة 30 يوما بعد أن احتجزت موسكو ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية يوم الأحد قبالة ساحل شبه جزيرة القرم التى ضمتها روسيا إليها.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن أنظمة إس-400 الجديدة ستصبح فى طور التشغيل بحلول نهاية العام.