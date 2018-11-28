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رئيس جهاز حماية المستهلك يعرض تجربة مصر فى مؤتمر لجنة سياسات المستهلك بفرنسا

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 09:19 ص
رئيس جهاز حماية المستهلك يعرض تجربة مصر فى مؤتمر لجنة سياسات المستهلك بفرنسا رئيس جهاز حمايه المستهلك فى مؤتمر لجنه سياسات المستهلك بفرنسا
كتب مدحت وهبة
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شارك اللواء دكتور راضى  عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك فى مؤتمر لجنه سياسات المستهلك بمنظمه التعاون الاقتصادي و التنمية OECD، بمقر العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفتره من  ٢٦-٢٨ نوفمبر الجاري.
 
واستعرض رئيس جهاز حمايه المستهلك  ملامح القانون الجديد ، حيث أبرز أهم المواد التى تنظيم  موضوعات التجارة  الإلكترونية والإجراءات الخاصة  بحماية  المستهلك بالقانون الجديد، و هو الأمر الذى لاقى اهتمام الدول المشاركة   ،وطلب أعضاء المنظمة  التعرف علي بنود القانون المصري الجديد كما  قام رئيس الجهاز  بعرض التجربة المصرية في مجال حمايه المستهلك لافتا  إلى الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في هذا المجال و  تصديق  الرئيس  على قانون حماية  المستهلك الجديد رقم 181 لسنه 2018  الذى صدر فى شهر سبتمبر الماضى.
 
وأكد عبد المعطى، اهتمام الحكومة  المصرية  بمنظومة  حمايه المستهلك من خلال اتخاذ آليات وإجراءات غير تقليدية  لتبنى سياسات جديدة فى هذا المجال.
 
وتضمنت موضوعات المؤتمر، أبرز  التطورات على المستوى الدولى والإقليمى و الوطنى فى مجال سياسات حماية المستهلك، خاصة  فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية من حيث خصوصية  و حماية البيانات الشخصية للمستهلكين ، و سلامه المنتجات الاستهلاكية ،و قام عدداً من الدول المشاركه على غرار المؤتمر  بعرض تجربتهم في هذا المجال  ، كما قام ايضا عدد من المنظمات الدوليه مثل منظمة الأمم المتحدة للتجاره و التنميه UNCTAD بعرض نتائج أعمال المنظمه الخاصة  بقوانين و سياسات حمايه المستهلك ،  
 
 شارك في المؤتمر أيضا ممثلين عن  شركات دوليه عملاقة مثل أمازون ، Air bnb،بهدف عرض هذه الشركات للاجراءات الخاصه بحمايه عملائهم  و الحفاظ علي سرية بياناتهم الشخصيه .
 
 و علي هامش أعمال المؤتمر ، عقد  رئيس جهاز حماية  المستهلك لقاءات ثنائية مع وفود فرنسا و الأرجنتين  ، وكولومبيا، والدنمارك  بحضور مكتب التمثيل التجارى المصرى بباريس بهدف تبادل الاّراء و الخبرات و بحث إمكانيات التعاون بين الأجهزه الوطنية لحمايه المستهلك في هذه الدول و جهاز حمايه المستهلك المصري  ،
 
 كما تم عقد لقاء مع  Hugh Stevenson  رئيس المؤتمر والذى عرض من خلاله الجهود التي تقوم بها مصر في مجال حماية  المستهلك ، كما تم أيضا عرض مبادره جهاز حمايه المستهلك المصري المتعلقة بحمايه حقوق المستهلك السائحين الزائرين لمصر   ، واستحداث ادارة خاصة  لحمايه حقوق المستهلك السائح وماتم من إجراءات خلال عقد مؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ ،و أعرب  Stevenson  عن تقديره للدور الرائد الذي يقوم به جهاز حمايه المستهلك المصري مشيدا بالمبادرة المصرية  لحماية  المستهلك الخاصه بالسائحين ، لافتا الى   أن تلك المبادرات  من شأنها أن تساعد علي تشجيع السياحة  في  مصر و  أنه يمكن  الاحتذاء بها فى العديد من الدول و خاصه التي يمثل القطاع السياحي بها أهميه خاصه .
 
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فرنسا

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