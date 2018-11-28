رئيس أمناء الجامعة الأوروبية: استقدمنا الجامعة الـ22 عالميا للعاصمة الإدارية

أعرب الدكتور محمود هاشم، المؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأوروبية فى مصر التى يتم إنشائها فى العاصمة الإدارية الجديدة، عن سعادته لتوقيع اتفاقية التوأمة مع جامعة بوليتكنيك الإسبانية فى برشلونة، موضحا أن توقيع هذه الاتفاقية يأتى تتويجا للتعاون بين مصر وإسبانيا، طامحا فى مزيد من التعاون بين الجانبين المصرى والإسبانى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف هاشم، بكلمته خلال توقيع اتفاقية التوأمة مع جامعة بوليتكنيك الإسبانية المصنفة رقم 22 على العالم فى تخصص هندسة العمارة والمبانى البيئية طبقا لتصنيف QS لترتيب الجامعات دوليا، ورقم 8 على جامعات أوروبا، كما أنها الجامعة الأولى على الجامعات الإسبانية، أن الجامعة الأوربية فى مصر ستمتلك وضعا فريدا فى السوق المصرية وستكون الأولى من نوعها فى مصر، وأنها ستمثل استجابة قوية للأجندة القومية الطموحة فى مصر ولتوجيهات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يعتبر التعليم الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم، مؤكدًا على أنها ستمثل نموذجا للتعليم العابر للحدود يملئ الفراغ لأولئك الشباب الذين يبحثون عن فرص التعليم الدولى وتزويدهم بتعليم عالى استثنائى.

وأوضح رئيس مجلس أمناء الجامعة الأوروبية فى مصر، أنه لا أحد يستطيع أن ينكر عمق التعاون التاريخى بين مصر وإسبانيا فى المجالات المختلفة وخاصة فى المجالات الفلسفية التى تمتد لمنطقة المتوسط، وأن العلاقات الثقافية كونت العمود الفقرى للتعاون بين مصر وإسبانيا على مدار التاريخ بداية من أوائل القرن العشرين، إذ أن المدرسة الإسبانية فى القاهرة تم افتتاحها عام 1931 والتى تم تحويلها بعد ذلك إلى المركز الإسبانى عام 1952 وكذلك اتفاقية التعاون المشتركة بين البلدين التى تم توقيعها لإنعاش التعاون على مستوى العلاقات الثقافية والسياسية والاقتصادية، قائلا: "اليوم نؤكد استمرار هذا التعاون على المستويين التعليمى والبحثى، وإن أهداف الجامعة الأوروبية فى مصر وجامعة بوليتكنيك الإسبانية ترتكزان على تدويل التعليم".

وأكد هاشم، على أن هذا التعاون يمثل استمرارا للشراكة الحضارية بين مصر وإسبانيا، موضحا أن البحر المتوسط يمثل جسرا للتعاون بين مصر وإسبانيا على الرغم من كونه حاجزا طبيعيا بين البلدين، مشددا على أهمية التعليم عابر للحدود وقادرا على كسر الحدود والموانع الطبيعية بين البلاد ويعمل على بناء روابط من الثقة والسلام فى المجتمع الدولى.

وأوضح رئيس مجلس أمناء الجامعة الأوروبية فى مصر، أنه على الرغم من حداثة إنشاء الجامعة الأوروبية فى مصر إلا أن المساهمين فى تأسيس الجامعة مجموعة بارزة من أساتذة الجامعات المصريين وبعض رؤساء الجامعات المصرية السابقين الذين يتمتعون بخبرة واسعة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، موضحا أن هؤلاء العلماء يعملون على توجيه خبراتهم لجذب أفضل النماذج التعليمية الدولية لخدمة المجتمع المصرى والأجيال القادمة، وأنهم شاركوا فى المساهمة فى إنجاح نظام التعليم بمصر وأنهم سيستمرون فى جمع خبراتهم معا لخدمة الدولة المصرية والمجتمع الدولى.

وأشار هاشم، إلى أن وزارة التعليم العالى تولى اهتماما خاصا بملف فروع الجامعة الدولية بالعاصمة الإدارى، وأن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى يعمل على تذليل كافة العقبات البيروقراطية التى تواجه إنشاء الجامعات الجديدة.

وفى سياق متصل، وقعت الجامعة الأوربية فى مصر المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتفاقية توأمة مع جامعة بوليتكنيك بكتالونيا فى إسبانيا ” Universitat Politècnica de Catalunya - UPC ، المصنفة رقم 22 على العالم فى تخصص هندسة العمارة والمبانى البيئية طبقا لتصنيف QS لترتيب الجامعات دوليا، والمصنفة رقم 8 على جامعات أوروبا، كما أنها الجامعة الأولى على الجامعات الإسبانية، ووقع الاتفاقية عن الجانب المصرى الدكتور محمود هاشم رئيس مجلس أمناء الجامعة الأوروبية فى مصر وعن الجانب الإسبانى الدكتور فرانسيس توريس، رئيس جامعة بوليتكنيك الإسبانية.

الاتفاقية التى تم وقعتها الجامعة الأوروبية فى مصر، اليوم بمقر الجامعة الإسبانية فى مدينة برشلونة، تنص على إنشاء فرع لتخصص هندسة العمارة والمبانى البيئية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث حضر توقيع الاتفاقية السفير ناصر كامل، السكرتير العام للاتحاد الأوروبى المتوسط، والدكتور فرانسيس توريس، رئيس جامعة البوليتكنيك بكتالونيا، والدكتور جوان بيريز، نائب رئيس الجامعة، والدكتور فيلكس سولاجورن، عميد سكول العمارة، والدكتور محمود هاشم رئس مجلس الأمناء، والدكتور أيمن عاشور والدكتور تامر الخرزانى والدكتور ياسر منصور، أعضاء مجلس الأمناء.

وتنص الاتفاقية على أن تُعطى الجامعة الأوروبية فى مصر، حق منح الدرجات العلمية من الجامعة الأم UPC وتختم من الجامعة فى التخصصات التالية "دراسات معمارية- درجة البكالوريوس"، "هندسة المناظر الطبيعى - درجة الماجستير" و"الهندسة المعمارية- درجة الماجستير " و"دراسات متقدمة فى الهندسة المعمارية- درجة الماجستير ”، و"دراسات متقدمة فى التصميم- درجة الماجستير"، ويأتى ذلك مع وضع مقاييس وضمان جودة البرامج التعليمية للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا.

يذكر أن مدرسة العمارة تأسست فى برشلونة school of architecture of barcelona عام 1875 ويرجع أصلها إلى مدرسة الفنون النبيلة فى لونجا فى عام 1775 وتحولت إلى الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة لسان جورج، وفى عام 1972 انضمت إلى جامعة البوليتكنيك بكاتالونيا.

وتضم مدرسة العمارة فى برشلونة حوالى 3500 طالب وطالبة، منهم 2000 طالبا فى مرحلة البكالوريوس والباقى دراسات عليا للماجستير والدكتوراة والمشاريع البحثية، ويبلغ عدد اعضاء التدريس 300 عضو، وبأعضاء هيئة تدريس مشهورين عالميا، فعلى سبيل المثال فإن أول عميد للمدرسة هو الياس روجنت ELIES ROGENT ومن خريجيها الذين ادخلوا فن العمارة الحديثة

وتعد الجامعة الأوروبية فى مصر، مؤسسة للتعليم والبحث العلمى يتم إنشاؤها تحت إشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 2018، وتقدم خدمات تعليمية وبحثية باستضافة فروع من جامعات دولية متميزة، بالشراكة مع هذه الجامعات للحصول على مؤهلات علمية فى تخصصات متعددة، وتشمل مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وتسعى الجامعة لتصبح مركزًا جديدًا للأبحاث والتعليم المتميز فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى سيقوم بدوره فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويضم مجلس أمناء الجامعة الأوروبية مجموعة من الأساتذة الجامعيين وهم الدكتور محمود هاشم والدكتور تامر الخرزانى، والدكتور ياسر منصور والدكتور أيمن عاشور والدكتور حسام كامل، الدكتور حسين عيسى.