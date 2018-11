تعرض لاجىء سورى للاعتداء والتنمر فى مدرسته ببريطانيا ..فيديو وصور

يعانى اللاجئون السوريون من ظروف المعيشة القاسية وسوء المعاملة فى كثير من البلدان التى لجئوا إليها، ولاسيما الاضطهاد والعنصرية والتنمر، والعديد من التصرفات التى تؤذى النفس، ولم يتخلف مواطنو عدة دول أوروبية بإلحاق الأذى بالسوريين اللذين هربوا من ويلات الحرب فى بلادهم بحثًا عن السلام والعيش فى أمان.

This Syrian refugee has endured months of racist bullying in a school in Sheffield, the thugs already broke his arm and now mockingly waterboard him when they get a chance, name and shame these thugs,school and police have done little to help. pic.twitter.com/JMkJ1aFgCq