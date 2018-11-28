تعرض لاجىء سورى للاعتداء والتنمر فى مدرسته ببريطانيا ..فيديو وصور

كتب محمد رضا

يعانى اللاجئون السوريون من ظروف المعيشة القاسية وسوء المعاملة فى كثير من البلدان التى لجئوا إليها، ولاسيما الاضطهاد والعنصرية والتنمر، والعديد من التصرفات التى تؤذى النفس، ولم يتخلف مواطنو عدة دول أوروبية بإلحاق الأذى بالسوريين اللذين هربوا من ويلات الحرب فى بلادهم بحثًا عن السلام والعيش فى أمان.

This Syrian refugee has endured months of racist bullying in a school in Sheffield, the thugs already broke his arm and now mockingly waterboard him when they get a chance, name and shame these thugs,school and police have done little to help. pic.twitter.com/JMkJ1aFgCq — blue days dark nights (@saeed6ali) November 27, 2018

وفى هذا الإطار كشف مقطع فيديو تعرض طالب سورى لاجىء فى بريطانيا، للأذى البدنى والنفسى من زملائه فى المدرسة واعتدائهم المستمر عليه حتى كسر ذراعه، وقد تم تداول هذا الفيديو بشكل واسع، وعلق عليه حساب باسم "blue days dark nights"، قائلًا "لقد تعرض هذا اللاجىء السورى لأشهر من التنمر العنصرى فى مدرسة فى شيفيلد، حيث قام البلطجية بالفعل بكسر ذراعه والآن يسخرون منه عندما تتلح لهم الفرصة، ولم تفعل المدرسة والشرطة الكثير للمساعدة".

وظهر فى مقطع الفيديو، شاب يعتدى على الطالب السورى اللاجىء، ويخنقه ويسقطه على الأرض دون مراعاة إلى أى ضوابط يجب اتباعها داخل المدرسة، فيما كان ذراع الطالب السورى مكسورًا، وبعد سقوطه ألقى زميله الماء على وجهه، وفى تلك اللحظات كان يوجد فرد شرطة، كما تجمع زملائهم فى المدرسة حولهم، ولكن دون أن يتدخل أحد للمساعدة أو صد الأذى عن هذا الطالب.











