تجديد حبس مسئولين بجراج أثر النبى بتهمة الاستيلاء على المال العام 15يوما

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمى جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، اليوم، الأربعاء، حبس مسئولين بجراج أثر النبى بمصر القديمة، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى للاستيلاء على المواد البترولية 15 يوما على ذمه التحقيقات.

تعود تفاصيل القضية عندما ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على تشكيل عصابى من المتاجرين بالدعم الذى تتكبده الدولة لصالح المواد البترولية، وهم مسئولو تسجيل شحنات الوقود، والأمن، والنقل بشركة الجمعية التعاونية للبترول (التعاون)، بالإضافة إلى مسئول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، لتسهيلهم جميعا استيلاء أحد تجار القطاع الخاص على المواد البترولية المدعومة من الدولة بحوالى 200 ألف لتر من السولار شهريا تدعمها الدولة بقيمة 840 ألف جنيه، مقابل حصولهم على مبالغ تزيد عن الـ600 ألف جنيه شهريا على سبيل الرشوة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.