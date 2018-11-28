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تجديد حبس ربة منزل قتلت طفلها الرضيع بسبب خلافات مع زوجها بأبو النمرس

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:23 م
تجديد حبس ربة منزل قتلت طفلها الرضيع بسبب خلافات مع زوجها بأبو النمرس محكمة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل طفلها الرضيع، الذي أنجبته سفاحًا.
 
وكشفت التحقيقات، أن خلافات نشبت بين المتهمة وبين زوجها، فهددها بفضح علاقاتها غير الشرعية التى أقامتها قبل الزواج وأنجبت على إثرها طفلًا سفاحًا، مما دفعها للتخلص من الطفل، فألقته ببرميل مياه داخل حمام منزلها بمنطقة أبو النمرس بجنوب الجيزة.
 
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة طفل رضيع ببرميل مياه داخل عقار بإحدى القرى التابعة للمركز.
 
وبإجراء التحريات تبين أن والدة الطفل تخلصت منه بعد نشوب خلافات مع زوجها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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