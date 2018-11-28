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تجديد حبس حفيد طلعت حرب و5 آخرين بتهمة إتلاف ممتلكات خاصة بالمنيل

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:39 م
تجديد حبس حفيد طلعت حرب و5 آخرين بتهمة إتلاف ممتلكات خاصة بالمنيل محكمة- أرشيفية
كتب ــ أحمد إسماعيل
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، حبس تامر سمير على طلعت حرب حفيد طلعت حرب، و5 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم النيابة تهمة الإتلاف العمد لممتلكات خاصة، ودخول عقار بالقوة فيلا في المنيل.

 

فيما تواصل نيابة مصر القديمة الجزئية، تحقيقاتها مع تامر سمير على طلعت حرب حفيد طلعت حرب، و5 آخرين، فى قضية اتلاف عمد ودخول عقار بالقوة فيلا في المنيل.

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 19064 لسنة 2018 جنح مصر القديمة، نشوب خلاف بين المتهمين وأحد الأشخاص على فيلا بشارع عبد العزيز آل سعود بمنطقة المنيل بمصر القديمة.

 

من جانبه، قال محمد حشمت المحامى دفاع المتهم تامر سمير طلعت حرب، إن موكله حفيد شرعى للاقتصادى طلعت حرب، وأنه أثناء تسليم الفيلا محل الخلاف والتى آلت إلى موكلى عن طريق الميراث من هدى طلعت حرب ، فوجئوا بوجود أحد الأشخاص داخل الفيلا، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

 

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من أحد المواطنين يفيد بتعدى 6 أشخاص عليه، أثناء تواجده بفيلته بمنطقة المنيل، مدعين وراثتها عن جدتهم ابنة طلعت حرب .

 

انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات ، والتى أمرت بما سبق.


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