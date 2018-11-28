الصين: أى محاولة لتقويض علاقة صداقتنا مع باكستان مصيرها الفشل

إسلام آباد (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، أن أى محاولة لتقويض علاقة الصداقة التى تربط بين الصين وباكستان مصيرها الفشل.

وقال جينج شوانج- فى تصريح نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية- أن التحقيقات الخاصة بالهجوم الذى كان يستهدف قنصلية الصين بمدينة كراتشى الباكستانية فى 23 نوفمبر الجارى، وتمكنت قوات الأمن الباكستانية من احباطه، كشفت أنه "هجوم إرهابى".

وأشار شوانج إلى أن السلطات الباكستانية أكدت عقب الواقعة أنها ستبذل الجهود من أجل القضاء على المنظمة المسئولة عن هذا الهجوم وتكثيف الجهود من أجل التأكد من أمن المواطنين الصينيين المتواجدين فى باكستان.

وأعرب شوانج عن امتنانه للجانب الباكستانى لاتخاذه اجراءات سريعة لتأمين أفراد الطاقم الدبلوماسى الصينى، مشددا على أن الحكومتين الصينية والباكستانية يثقان ويدعمان بعضهما البعض، وأن الصين ستستمر فى التواصل عن كثب مع القيادة الباكستانية وتعمل على تعزيز التعاون معها فى شتى المجالات.