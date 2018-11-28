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السيسي يوجه بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:45 م
السيسي يوجه بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها جانب من الاجتماع
كتب محمد الجالى
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع. 

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض نشاط وخطط ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع فى مختلف المجالات المدنية والعسكرية، فضلاً عن أطر التعاون القائمة فى هذا الصدد مع عدد من الدول العربية والأجنبية.

 

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها تلبيةً لمتطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتعميق التصنيع المحلى، فضلاً عن الاستمرار فى مساعى التعاون مع مختلف الشركات العالمية وتعزيز الشراكة الصناعية معها وكذا تبادل الخبرات ذات الصلة، بما يساهم فى نقل وتوطين التكنولوجيا فى مصر، وذلك فى إطار أهمية الدور الذى تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع فى مجال الصناعة والاشتراك فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، باعتبارها مؤسسة صناعية وطنية مؤهلة بالإمكانات البشرية والقاعدة التصنيعية.

 

وأوضح السفير بسام راضى أن رئيس الهيئة العربية للتصنيع عرض خلال الاجتماع آخر أنشطة ومشروعات الهيئة البحثية والتصنيعية الجارى تنفيذها فى المجالين المدنى والعسكرى، موضحاً أن الهيئة تحرص على تطبيق أعلى معايير ومواصفات الجودة العالمية فى خطوط إنتاجها، ليمتد نشاطها فى التصنيع المدنى إلى قطاعات البنية التحتية ووسائل النقل والسيارات والقطارات الكهربائية والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية والطاقة المتجددة.

 

واستعرض الفريق عبد المنعم التراس الشراكة القائمة للهيئة مع الجهات المناظرة فى عدد من الدول العربية والأجنبية وفتح أطر جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات معها، وذلك فى ضوء ما تمتلكه الهيئة من قدرات وما تنتجه مصانعها من منتجات عالية الجودة.

 


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