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البابا تواضروس يستقبل وفد الكنيسة اليونانية ومبعوث الاتحاد الأوروبى لحرية الأديان

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:54 م
البابا تواضروس يستقبل وفد الكنيسة اليونانية ومبعوث الاتحاد الأوروبى لحرية الأديان البابا تواضروس مع وفد الاتحاد الأوروبى
كتب وائل ربيعى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، Jan Fidel مبعوث الإتحاد الأوربي لحرية الأديان والمعتقدات.
 
وتأتى زيارة مبعوث الاتحاد الأوروبى لقداسة البابا في إطار زيارته الحالية لمصر.
 
كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، وفد الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية الذى يزور مصر حاليًا، بحضور القس إيرينيئوس البراموسي.
 
كان الوفد قد وصل إلى مطار القاهرة الدولي صباح أول أمس واستقبلهم من الكنيسة القبطية نيافة الأنبا بافلوس أسقف اليونان ويرافقهم طوال زيارتهم لمصر.
 
ويتكون الوفد من أصحاب النيافة الأنبا أغناطيوس مطران مدينة فولوس والأنبا خريسوستوموس مطران كرسي ذوذونيس
والمطران الأنبا يوأنس رئيس دير بندليس، والأرشيمندريت سبيريذون كاترمانوس.
 
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البابا تواضروس

الكنيسة اليونانية

الاتحاد الأوروبى




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