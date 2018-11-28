إجراء الانتخابات الرئاسية فى أفغانستان 20 أبريل 2019

كابول(أ ش أ)

أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة فى أفغانستان اليوم الأربعاء، الموعد النهائى للانتخابات الرئاسية وكذلك الانتخابات البرلمانية فى إقليم غزنى.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية جولا جان عبد البادى صياد- فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية- أن الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية فى غزنى سوف تُجرى فى 20 أبريل 2019، موضحا أن هذا القرار اُتخذ بناء على مطالب الشعب والأحزاب السياسية.

وأضاف صياد أن انتخابات مجلس المحافظة والمجالس المحلية سوف تجرى فى 21 سبتمبر 2019.

من جهتهم..قال مسؤولون أفغان أن تنظيم أربع انتخابات فى وقت واحد يتطلب المزيد من الوقت والاستعدادات، لذلك تفضل الحكومة إجراء انتخابات الرئاسة وانتخابات غزنى فى وقت واحد، بينما تُجرى انتخابات مجالس المحافظات والمقاطعات فى وقت منفصل، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الجغرافى والطقس وحالات أخرى.