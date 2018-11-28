video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إجراء الانتخابات الرئاسية فى أفغانستان 20 أبريل 2019

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:10 ص
إجراء الانتخابات الرئاسية فى أفغانستان 20 أبريل 2019 صندوق انتخابات ـ صورة أرشيفية
كابول(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة فى أفغانستان اليوم الأربعاء، الموعد النهائى للانتخابات الرئاسية وكذلك الانتخابات البرلمانية فى إقليم غزنى.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية جولا جان عبد البادى صياد- فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية- أن الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية فى غزنى سوف تُجرى فى 20 أبريل 2019، موضحا أن هذا القرار اُتخذ بناء على مطالب الشعب والأحزاب السياسية.

وأضاف صياد أن انتخابات مجلس المحافظة والمجالس المحلية سوف تجرى فى 21 سبتمبر 2019.

من جهتهم..قال مسؤولون أفغان أن تنظيم أربع انتخابات فى وقت واحد يتطلب المزيد من الوقت والاستعدادات، لذلك تفضل الحكومة إجراء انتخابات الرئاسة وانتخابات غزنى فى وقت واحد، بينما تُجرى انتخابات مجالس المحافظات والمقاطعات فى وقت منفصل، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الجغرافى والطقس وحالات أخرى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم استهدف قافلة أمنية فى غرب أفغانستان

اشتباكات عنيفة خلال احتجاجات فى أفغانستان عقب اعتقال قيادى بالهزارة

افغانستان

انتخابات افغانستان

الانتخابات الرئاسيه فى افغانستان

انتخابات الرئاسه فى افغانستان




لا تفوتك
صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة