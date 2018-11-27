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مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة: ملتزمون بتعزيز عمليات حفظ السلام فى إفريقيا

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:49 م
مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة: ملتزمون بتعزيز عمليات حفظ السلام فى إفريقيا السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك
كتب : أحمد جمعة
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شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، فى جلسة مجلس الأمن التى ناقشت كيفية تعزيز عمليات حفظ السلام بالقارة الأفريقية. 

وأوضح السفير إدريس خلال الجلسة التحديات غير المسبوقة التي تواجه عمليات حفظ السلام في أفريقيا في الفترة الحالية، مع التأكيد على التزام مصر بتعزيز عمليات حفظ السلام في القارة.

وشدد مندوب مصر الدائم، على أهمية إعطاء الأولوية للحلول السياسية، وبذل الجهود وتوفير المزيد من الموارد لبناء السلام وفقاً لأولويات الدول الأفريقية المستضيفة وخصوصيات كل نزاع، مشدداً على أهمية احترام سيادة ورغبة الدول المعنية وملكيتها الوطنية، والحفاظ على أولوية أمن وسلامة القوات الأممية المشاركة، مع ضرورة بلورة استراتيجيات خروج فعالة، وتعزيز التنسيق مع الاتحاد الأفريقى.

جدير بالذكر، أن مصر قد ساهمت بأكثر من 30 ألف عنصر عسكرى وشرطى في بعثات الأمم المتحدة منذ عام 1960، كما انضمت مؤخراً لوثيقتين أمميتين محوريتين في مجال حفظ السلام، وهما "إعلان الالتزامات المشتركة لعمليات حفظ السلام" بمبادرة من سكرتير عام الأمم المتحدة، و"مبادئ كيجالي حول حماية المدنيين في عمليات حفظ السلام"، وهو ما يعزز من مكانة مصر ووضعيتها في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حول العالم، خاصة في القارة الأفريقية، ولاسيما على ضوء تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وقرب تدشين "مركز الاتحاد الافريقي لإعادة الإعمال والتنمية فيما بعد النزاعات" في القاهرة.

 


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