محافظ دمياط ومساعد وزير الصحة يتفقدان المركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمى

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط يرافقها الدكتور محمد عزمى مساعد وزير الصحة ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بزيارة المركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمي بدمياط، وبدأت الزيارة بمناقشة عددا من الموضوعات الخاصة بتطوير بعض الأقسام و صيانة عددا من الأجهزة حيث وجها بسرعة عمل جميع المقايسات اللازمة تمهيدا للبدء في التنفيذ.
ووجهت المحافظ مدير المركز بتقديم تقرير شامل يتضمن احتياجات المركز من أطقم تمريض تمهيدا للبدء في إعادة التوزيع لسد العجز بعدد من المستشفيات.
وفى ختام الزيارة قاما المحافظ ومساعد الوزير، بتفقد عددا من الأقسام داخل المركز، مؤكدان على بذل أقصى الجهود لرفع مستوى الخدمات الطبية.
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