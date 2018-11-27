محافظ دمياط ومساعد وزير الصحة يتفقدان المركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمى

ووجهت المحافظ مدير المركز بتقديم تقرير شامل يتضمن احتياجات المركز من أطقم تمريض تمهيدا للبدء في إعادة التوزيع لسد العجز بعدد من المستشفيات.

وفى ختام الزيارة قاما المحافظ ومساعد الوزير، بتفقد عددا من الأقسام داخل المركز، مؤكدان على بذل أقصى الجهود لرفع مستوى الخدمات الطبية.