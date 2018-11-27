متحدث الوزراء: الإسكان توجه ربحها من المشروعات الاستثمارية لـ"سكن الغلابة"

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن برامج الدعم الاجتماعى فيما يخص الإسكان متنوعة، منها لتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى برنامج الإسكان الاجتماعى، وبرنامج "سكن كريم" المخصص للقرى والأرياف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر ولبنى عسل، أنه ما بين الصورتين التى تمثل الإسكان الاجتماعى وتفقد رئيس الوزراء السبت الماضى منطقة ناطحات السحاب بالعاصمة الإدارية، تكمل عظمة وتفرد التجربة المصرية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك فكرا استثماريا متقدما، حيث لدينا فئتين أحدها تستطيع أن تدفع مقابل الخدمة وأخرى تستحق أن تدفع لها الحكومة مقابل الحصول على سكن، فتبيع وزارة الإسكان الأرض والمساكن بسعر السوق، مشيراً إلى أن الربح الذى تحصل عليه وزارة الإسكان من المشروعات الاستثمارية توجهه إلى "سكن الغلابة"، فهو فكر متطور ويناسب الحالة المصرية.