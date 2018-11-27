غدا طقس معتدل بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.



كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 25 والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 23 والصغرى 12درجة، وسوهاج العظمى 27 والصغرى 13 درجة ، وقنا العظمى 27 والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 والصغرى 16 درجة.









