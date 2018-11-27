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صور.. مهاجرو أمريكا الوسطى يواجهون الغاز المسيل للدموع بعد إغلاق حدود المكسيك

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:09 ص
صور.. مهاجرو أمريكا الوسطى يواجهون الغاز المسيل للدموع بعد إغلاق حدود المكسيك الغازات المسيلة للدموع
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)
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واصلت قوات الأمن على الجدار الحدودى الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك اليوم الثلاثاء، إلقاء الغازات المسيلة للدموع على المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أمريكا، وذلك بعد قرار إغلاق الحدود المكسيكية.

جانب من قنابل الغاز
جانب من قنابل الغاز

وقدمت وزارة الخارجية المكسيكية مذكرة دبلوماسية الى الحكومة الأمريكية أمس الاثنين، تدعو إلى "تحقيق شامل" فيما وصفته بأنه أسلحة غير قاتلة موجهة الى الأراضى المكسيكية.

وأطلقت السلطات الأمريكية قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المهاجرين فى المكسيك الأحد الماضى بالقرب من المعبر الحدودى الذى يفصل مدينة تيخوانا المكسيكية عن سان دييجو بولاية كاليفورنيا، بعد أن حاول بعضهم العبور إلى الولايات المتحدة.

أحد المهاجرين
أحد المهاجرين

 

أطفال المهاجرين يفرون
أطفال المهاجرين يفرون

 

أطفال المهاجرين
أطفال المهاجرين

 

الغازات المسيلة للدموع
الغازات المسيلة للدموع

 

بكاء أطفال المهاجرين
بكاء أطفال المهاجرين

 

توافد مهاجرى أمريكا الوسطى
توافد مهاجرى أمريكا الوسطى

 

جانب من المهاجرين
جانب من المهاجرين

 

جانب من توافد مهاجرى أمريكا الوسطى
جانب من توافد مهاجرى أمريكا الوسطى

 

جانب من عمليات الفرار
جانب من عمليات الفرار

 

فرار المهاجرين
فرار المهاجرين

 


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