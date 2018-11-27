صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

كتب محمد السيد - تصوير السعودى محمود

تسلمت "اليوم السابع" 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية، للعام الحالى ، حيث فازت الزميلة ايمان حنا بجائزة الحوار الصحفى ، عن سلسلة حوارات فى أمريكا عن التأمر القطرى ، فيما حصل الزميل على عبد الرحمن ، على شهادة تقدير عن سلسلة حوارات مع أبناء قراء القرآن الكريم ، فى شهر رمضان الماضى ، كما حصل الزميل محمد سالمان ، على شهادة تقدير فى فرع التغطية الرياضية عن تحقيق تحت عنوان " لا نسمعكم لكن بإمكاننا اللعب معكم.. حكايات معاناة لاعبى الصم والبكم فى أندية الأسوياء.

و فاز بجائزة شخصية العام الصحفية الكاتب الكبير ابراهيم سعدة ، رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير أخبار اليوم الأسبق ، كما فاز بجائزة المقال الصحفى الكاتب الكبير عباس الطرابيلى رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق ، فيما حصد هشام كمال الصحفى بجريدة "الجمهورية" على جائزة الاخراج الصحفى مناصفة مع الزميل الصحفى أحمد شهاب بجريدة " الوطن " عن تطوير إخراج جريدة الجمهورية " ، بينما فاز بجائزة الكاريكاتير الفنان محمد عمر بمجلة " آخر ساعة "

وفاز بجائزة التحقيق الصحفى محمد وهدان وهيثم النويهى " الأخبار" عن تحقيق حوامل وأطفال مصر فى خطر " مافيا الاتجار فى حقن RH " ، وفاز بالمركز الثانى وشهادة تقدير ربيع السعدنى ، من جريدة التحريرعن أجهزة قياس السكر بالتأمين الصحى موت على نفقة الدولة ، وبالمركز الثالث وشهادة تقدير الصحفى محمد أبو ضيف " الوطن " عن غازالمنازل خطوط لتوصيل الموت .

وفى جائزة الحوار الصحفى فاز بها مناصفة الصحفى سعيد على " الدستور " فى سلسلة حوارات ضد الارهاب ، والصحفية إيمان حنا " اليوم السابع " عن حوارات فى أمريكا حول ملفات التأمر القطرى وفاز بشهادة تقديرعلى عبدالرحمن " اليوم السابع " عن سلسلة حوارات مع ابناء قراء القران الكريم .

فى فرع أفضل صورة صحفية فاز بها المصور حازم محمد عادل " موقع مصراوى " عن صورة لحادث قطار خورشد بالاسكندرية ، كما فاز بشهادة تقدير كل من علاء أحمد حسن " موقع مصراوى " عن صورة الموت وسط الحياة والمصور سامح أبو حسن " التحرير " عن صورة الجماهير تقتحم مران الاهلى .

وفى جائزة القصة الانسانية فاز بها مناصفة كل من الصحفى مجدى سلامة " الوفد " عن إعادة متعلقات مصرى من اسرائيل ، ورحاب لؤى " الوطن " عن موضوع أحدب يحمل ابنه على كتفه لعلاجه ، وفى جائزة الانفراد الصحفى فازت بها الصحفية صفاء صالح " المصرى اليوم " عن رحلة لتغطية حرب داعش الأخيرة فى سوريا والعراق وأحمد المراغى " اخبار اليوم " عن فكرة إصدار مجلة الأخبار برايل .

وفى مجال التغطية الرياضية فاز بالجائزة الأولى الصحفى عاطف عبدالواحد " الأهرام" عن موضوع الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا فى أصوات انتخابية بالتزوير المريح " ، وفاز بشهادة تقدير كل من الصحفى محمد سالمان " اليوم السابع " عن موضوع معاناة لاعبى الصم والبكم فى أندية الاسوياء " ، والصحفى محمد يحيى عطية " الوطن " عن مدارس الموهوبين رياضيا اغتيال أبطال المستقبل .

يذكر أن أمانة الجوائز تلقت 283 عملا من الصحفيين فى جميع الصحف المصرية منها 103 تحقيقا صحفيا و72 حوارا صحفيا و48 انفراد صحفي و39 قصة انسانية و9 موضوعات للتغطية الرياضية و12 صورة صحفية.