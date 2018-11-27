سرقة شقة والدة مهندس بتوكيل سيارات شهير بالطالبية

كتب ـ بهجت أبو ضيف

سرق مجهولون مبلغ مالى ومصوغات ذهبية من شقة والدة مهندس بتوكيل سيارات شهير بالطالبية، وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد سرقة مجهولين لشقة بدائرة القسم.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن مجهولين سرقوا مصوغات ذهبية ومبلغ مالي من الشقة ملك والدة مهندس بتوكيل سيارات شهير.

واستمع رجال المباحث لأقوال حارس العقار وعدد من الجيران، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.