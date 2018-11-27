رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث جهود تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء بالمباحثات الجارية بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبى العالمية للانتهاء من تفاصيل إنشاء شركة تنمية مشتركة تساهم فيها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 51% وموانئ دبى العالمية بنسبة 49% لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة شمال غرب خليج السويس، وذلك فى إطار اهتمام المجموعة بالاستثمار فى المنطقة التى تعد واحدة من أهم المناطق الاستثمارية الواعدة فى العالم نظرا لما تتمتع به من مقومات لوجستية وموقع استراتيجى.

ورحب رئيس الوزراء بالتفاهمات المبدئية التي تم الاتفاق بشأنها مع مجموعة موانئ دبي والتي تتضمن قيام المجموعة بتنفيذ مشروعاتها في المنطقة على مراحل، بما يضمن السرعة والكفاءة اللازمين لاستغلال هذه المنطقة المتميزة ويحقق عائداً إيجابياً للطرفين، هذا بالإضافة إلى التمويل الخارجي الذي سيتم ضخه عن طريق استثمارات المجموعة، والذى سيعزز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بشكل عام.

من جانبه أكد الفريق مهاب مميش أن الاستثمارات المقبلة لمجموعة دبى العالمية تعد دليلا جديدا على حجم نجاح مشروع تنمية قناة السويس، كما أن دخول مجموعة استثمارية عملاقة مثل مجموعة موانئ دبى للاستثمار فى المنطقة سوف يرفع التصنيف الاستثمارى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يبشر بجلب استثمارات أخرى للعديد من كبريات الشركات العالمية فى الفترة المقبلة.