تقرير بريطانى: اتفاق ماى بشأن "بريكست" سيدمر المالية العامة للبلاد

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كشف المعهد الوطنى للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية البريطانى فى تقرير له اليوم الثلاثاء، أن اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" من شأنه أن يجعل تمويل الخدمات العامة فى المملكة المتحدة صعب على خلفية خفض العائدات الضريبية.

وذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية - عبر موقعها الإلكترونى - أن تقريرا بعنوان "المملكة المتحدة فى أوروبا متغيرة" نشر اليوم قيم تداعيات اتفاق ماى فيما يخص خروج البلاد من التكتل الأوروبى إلى جانب الفترة الانتقالية المقررة ب 21 شهرًا والتى يتبعها اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى .. وخلص إلى أن العائدات المالية ستتراوح بنسبة 4ر0% و 8ر1% من الناتج المحلى الإجمالى على المدى الطويل.

وخلال خطاب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الموجه للشعب البريطانى فى نهاية الأسبوع الماضى لتعزيز دعم اتفاق "بريكست" .. كتبت : "إننا سنكون قادرين على إنفاق أموال دافعى الضرائب البريطانيين على أولوياتنا الخاصة وعلى سبيل المثال، ستسمح للمملكة المتحدة بإنفاق 350 مليون جنيه إسترلينى فى الأسبوع على هيئة خدمات الصحة الوطنية". ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس 2019.

وخلال قمة تاريخية عقدت أمس الأول الأحد فى العاصمة البلجيكية بروكسل .. اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبى وعددهم 27 على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد فى أقل من 40 دقيقة الأمر الذى دفع ماى إلى تحدى نواب البرلمان البريطانى لدعم خططها بشأن اتفاق "بريكست" أو مجازفة الخروج من التكتل الأوروبى دون التوصل إلى اتفاق.