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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل وكيل المعهد الدينى بأبو كبير وسرقته لشهر فبراير

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:46 م
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل وكيل المعهد الدينى بأبو كبير وسرقته لشهر فبراير المستشار سامي عبد الحليم غنيم رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية - فتحية الديب
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 قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التونى، ووليد مهدى، وسكرتارية خالد إسماعيل، تأجيل محاكمة المتهمين الثمانية بقتل وكيل معهد دينى بالمعاش، وسرقته إلى جلسة شهر فبراير لمناقشة شهود الإثبات والطب الشرعى.

 

تعود أحداث القضية رقم 20491 لسنة 2018، جنايات أبوكبير، والمقيدة رقم 273 لسنة 2018، ليوم 11 مارس، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ بمقتل "عبد الباسط محمد وصفى" 57 عامًا، وكيل معهد دينى بمدينة أبو كبير بالمعاش، ومقيم حى النصر كفر صقر، من قبل مجهولين أمام قرية نزلة خيال بعد إصابته بطلق نارى.

 

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى، الذى قاده الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث أبوكبير ومعاونيه النقيب أحمد نشأت، والملازم أحمد عبد السلام، والملازم أول محمد عرفة، برئاسة المقدم شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائى بفرع الشمال، بإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية.

 

قيام 8 أشخاص بإرتكاب الواقعة، بينهم نجل شقيق سائق المجنى عليه، وتبين أن السائق حسن النية، وتم ضبط مبلغ مالى كبير وسيارتين ودراجة بخارية الذين تم استخدامهم فى الواقعة، وتم إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق.

 

 


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