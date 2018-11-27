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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:12 م
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القبض على 10 عناصر إجرامية فى حملة أمنية بكفر شكر

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:52 م
القبض على 10 عناصر إجرامية فى حملة أمنية بكفر شكر حملة أمنية - أرشيفية
القليوبيه نيفين طه
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قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز شرطة كفر شكر، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائى بالاشتراك وإدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن، وذلك لتحقيق التواجد الأمنى بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الإشراف الميدانى لقيادات إدارة البحث الجنائى.

 

وتأتى الحملة فى إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية على مستوى جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية وذلك فى مجال الحملات المتنوعة واسعة الانتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطى الفعال بالشارع المصرى.

 

 وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 10 متهمين من العناصر الخطرة، و 5 أسلحة نارية، و4 قضايا مخدرات بإجمالى 90جم حشيش، و250 جم بانجو، 180 قرص مخدر.


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