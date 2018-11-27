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العراق: مقتل عدد من الدواعش بقصف مدفعى داخل الحدود السورية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:03 م
العراق: مقتل عدد من الدواعش بقصف مدفعى داخل الحدود السورية غارة جوية - ارشيفية
أ ش أ
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أعلن سلطات الأمن العراقية مقتل عدد من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى في الجانب السوري بقصف مدفعي عراقي.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي /واع/ اليوم الثلاثاء عن مصدر أمني القول إن "القوات الأمنية قصفت بالمدفعية مواقع لعصابات داعش الإجرامية داخل العمق السوري؛ ما أسفر عن مقتل العديد من عناصر داعش بينهم قيادات بارزة بعضها هاربة من المناطق الغربية باتجاه الأراضي السورية إبان عمليات التحرير".


وأضاف أن "منطقتي هجين وسوسه السوريتين تتعرضان - بين الحين والآخر - لقصف جوي من قبل طيران القوة الجوية على خلفية معلومات استخبارية تفيد بوجود العشرات من مجرمي داعش متحصنين في تلك المناطق".


وأوضح أن "القوات الأمنية قامت بإنشاء تحصينات أمنية على طول الشريط الحدودي مع سوريا بعد نصب كاميرات حديثة وإنشاء السواتر بالتزامن أيضاً مع تسيير طائرات مسيرة لرصد تحركات مجرمي داعش".


وفى محافظة ديالي، أفاد مصدر محلي بوقوع عنصر من تنظيم داعش الإرهابي في شباك صيادي الأسماك في بحيرة حمرين بالمحافظة قتيلا .


وقال المصدر إن "صيادي الأسماك ومعهم الأهالي والقوات الأمنية تمكنوا من قتل عنصر مهم في تنظيم داعش الإرهابي عند محاولته التسلل عبر بحيرة حمرين شمال شرقي مدينة بعقوبة".


وأضاف أنه "تم سحب جثة الإرهابي وإتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة هناك تحسبا لتسلل إرهابيين آخرين".


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