الرئيس الفرنسى يؤكد التزام بلاده بدعم لبنان ومساندته

أ ش أ

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، التزام فرنسا دعم لبنان فى مواجهة التحديات، وتمسك بلاده بوحدة واستقلال وسيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقراره.

جاء ذلك فى رسالة بعث بها ماكرون إلى الرئيس اللبنانى ميشال عون، مهنئا بمناسبة الذكرى الـ 75 لاستقلال لبنان.

وشدد الرئيس الفرنسى على أهمية اعتماد لبنان سياسة صارمة بالنأى بالنفس عن النزاعات والصراعات التى تحيط به، لكى يبقى بعيدا عن التنافس القائم بين القوى الإقليمية، وأن يباشر بالإصلاحات الضرورية للنهوض بالاقتصاد اللبناني.

وقال ماكرون: "إن لبنان وسط منطقة أدماها الحروب والإرهاب والتطرف الديني، يبقى أمينا لقيم التسامح والاعتدال والعيش المشترك التى كانت فى أساس تكوينه، ويشكل لهذه الغاية علامة رجاء للديمقراطية والتعددية".. مؤكدا تمسك فرنسا بقوة للحفاظ على النموذج اللبنانى.