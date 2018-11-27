الرئيس السيسي يودع ولى العهد السعودى بمطار القاهرة بعد انتهاء زيارته لمصر

غادر مطار القاهرة الدولى منذ فليل صاحب السمو الملكى محمد بن سلمان ولى العهد السعودى عقب زيارة عقد خلالها جلسة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى كان فى وداعه بمطار القاهرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد خلال لقائه بالأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، على عمق ومتانة التحالف الاستراتيجى الراسخ بين مصر والسعودية، وأن أمن واستقرار المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.