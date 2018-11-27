الخارجية الكازاخستانية: دى ميستورا يشارك فى لقاء أستانة حول سوريا

موسكو(أ.ش.أ)

أعلن مدير قسم آسيا وأفريقيا بوزارة الخارجية الكازاخستانية، حيدربيك توماتوف، أن المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، ستافان دى ميستورا، سيشارك فى لقاء أستانة حول سوريا.

وقال توماتوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستى" الروسية: "سيحضر اللقاء المرتقب بصفة مراقب وفد أممى برئاسة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دى ميستورا ووفد أردنى ".

يُذكر أن لقاء أستانة بشأن سوريا سيبد غدا الأربعاء فى العاصمة الكازاخستانية ويستمر يومين، حيث يركز على اللجنة الدستورية لسوريا والوضع الميدانى فى الأراضى السورية، خاصة فى إدلب، كما سيتطرق إلى تنفيذ اتفاق سوتشى بين روسيا وتركيا، الذى جرى التوقيع عليه فى سبتمبر الماضى.

كانت الخارجية الكازاخستانية قد أعلنت فى وقت سابق أن وفدا حكوميا سوريا أكد المشاركة فى اللقاء بجانب مشاركة وفد من الفصائل المسلحة السورية. وتشارك فى هذا اللقاء، وهو الحادى عشر، وفود الدول الضامنة لعملية أستانا، روسيا وتركيا وإيران.

يذكر أن دى ميستورا كان قد أعلن فى 17 نوفمبر الجارى أنه سيتنحى عن منصبه كمبعوث أممى إلى سوريا نهاية الشهر نفسه.