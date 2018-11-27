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البيت الأبيض: ترامب سيلتقى نظريه الروسى والصينى على هامش قمة العشرين

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 09:22 م
البيت الأبيض: ترامب سيلتقى نظريه الروسى والصينى على هامش قمة العشرين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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أعلن البيت الأبيض ، أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي بنظريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج على هامش قمة العشرين المقررة الجمعة.

ذكرت ذلك قناة الحرة الأمريكية الليلة دون المزيد من التفاصيل.

 

وكان الرئيس الروسي قد أعلن مؤخرا أنه على استعداد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة العشرين.

ومن المقرر أن تعقد قمة العشرين فى بيونس أيرس يومى 30 نوفمبر الجارى والأول من ديسمبر المقبل .

وقد أكد الرئيس الروسي، في وقت سابق، إجراءه حوارا سريعا وإيجابيا مع نظيره الأمريكي على هامش الاحتفالات بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى في باريس.


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