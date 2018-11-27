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"أخر غنوة".. تفوز بالمركز الأول فى مسابقة المسرح بجامعة أسوان

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:56 م
"أخر غنوة".. تفوز بالمركز الأول فى مسابقة المسرح بجامعة أسوان جانب من العرض
أسوان - صلاح المسن
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نظمت إدارة النشاط الفنى بجامعة أسوان، مسابقة فنية فى مجال المسرح لتنمية الجوانب الأبداعية والفنية لدى الطلاب والطالبات، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة .

وصرح حاتم يسرى مدير عام رعاية الطلاب بجامعة أسوان فى بيان له، إن المسابقة شارك فيها طلاب وطالبات 3 كليات وهى "الخدمة الاجتماعية وكلية التربية النوعية وكلية دار العلوم" وظهرت جميع الفرق المشاركة بمستوى جيد وأشادت بهم لجنة التحكيم، وذلك تحت إشراف الدكتور حنان عبد المنعم عوض نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

موضحاً إن كلية التربية النوعية حصلت على المركز الأول عن العرض المسرحى "أخر غنوه" بينما حصلت فرقة كلية الخدمة الاجتماعية على المركز الثانى عن عرض "لعنة نجيب"، وحصلت كلية دار علوم على المركز الثالث عن العرض المسرحى "الوصايا السبع "

 

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مسابقة المسرح بجامعة أسوان

 

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أبطال العرض المسرحى

 

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جانب من العرض
 
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العرض المسرحى

 

 

 


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