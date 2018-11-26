وكيل تعليم الغربية يستمع لشكاوى طلاب الصف الأول الثانوى حول جدول الامتحان

الغربية – مصطفى عادل

عقد الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اجتماعا من طلاب الصف الأول الثانوى من مدارس إداراتى شرق وغرب طنطا التعليمية، وذلك بمسرح مدرسة الشهيد محمد ابراهيم الخولي بحضور مديرى عموم إدارتي شرق وغرب طنطا التعليمية، لبحث شكاوى طلاب الصف الأول الثانوي، من الجدول الذي أعلنته الوزارة، بسبب قصر الأزمنة المخصصة للإجابة، وعقد الامتحانات في أيام متتالية دون فواصل، بالإضافة إلى عقد أكثر من امتحان في نفس اليوم.

وخلال اللقاء استمع وكيل الوازرة الي شكوى الطلاب، مشيرا الي أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم قد استجاب لرأي الطلاب في الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم، فيما يخص جدول الامتحانات، وكلف رئيس قطاع التعليم العام، بتعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى بما يضمن أداء امتحان مادة واحدة في اليوم، وذلك مع وجود الفواصل المناسبة بالإضافة إلى تفادي رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، وزيادة الوقت المخصص للامتحانات نظرًا لحداثة التجربة على الطلاب.

وطالب " عايد " الطلاب بعدم تصديق سوى ما يصدر عن الوزارة من بيانات رسمية، مؤكدًا أن هناك شائعات مغرضة تسعى لإجهاض فكرة تطوير نظام الثانوية العامة.