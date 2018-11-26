وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان المدرسة الدولية بالعبور.. اليوم

يفتتح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، المدرسة الدولية بالحى الرابع فى العبور، اليوم الاثنين، بمشاركة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وخالد جرامون، مدير الإدارة التعليمية بالعبور، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء البرلمان.

وتقع المدرسة على مساحة 7199 مترا مربعا، ومساحة المبنى 1364 مترا مربعا، وتتكون المدرسة من 36 فصلا دراسيا، وهى تتكون من دور أرضى ودورين متكرر، والمدرسة تحمل رقم تعريفى من هيئة الأبنية هو 1414957، بإجمالى مصروفات دراسية للطلاب 15 ألف جنيه فى العام الواحد.

يذكر أن المدرسة كان مخطط لها أن تكون تجريبية، ولكن تم تحويلها إلى مدرسة دولية بمعرفة وزارة التربية والتعليم وفقاً لاحتياجات المواطنين الذين يريدون دخول هذا النوع من التعليم بالمدينة لأنه أقل من تكليف المادية لمثيله فى التعليم الخاص.