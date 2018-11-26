video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان المدرسة الدولية بالعبور.. اليوم

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:00 ص
وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان المدرسة الدولية بالعبور.. اليوم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

يفتتح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، المدرسة الدولية بالحى الرابع فى العبور، اليوم الاثنين، بمشاركة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وخالد جرامون، مدير الإدارة التعليمية بالعبور، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء البرلمان.

وتقع المدرسة على مساحة 7199 مترا مربعا، ومساحة المبنى 1364 مترا مربعا، وتتكون المدرسة من 36 فصلا دراسيا، وهى تتكون من دور أرضى ودورين متكرر، والمدرسة تحمل رقم تعريفى من هيئة الأبنية هو 1414957، بإجمالى مصروفات دراسية للطلاب 15 ألف جنيه فى العام الواحد.

يذكر أن المدرسة كان مخطط لها أن تكون تجريبية، ولكن تم تحويلها إلى مدرسة دولية بمعرفة وزارة التربية والتعليم وفقاً لاحتياجات المواطنين الذين يريدون دخول هذا النوع من التعليم بالمدينة لأنه أقل من تكليف المادية لمثيله فى التعليم الخاص.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يشارك فى اجتماع مجلس جامعة بنها

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

محافظة القليوبية

تعليم القليوبية

المدرسة الدولية بالعبور




لا تفوتك
التعليم تعلن شكل وآلية عقد امتحانات الصف الأول الثانوى بالثانوية التراكمية

التعليم تعلن شكل وآلية عقد امتحانات الصف الأول الثانوى بالثانوية التراكمية

وزير الاتصالات عن "الزواج الرقمى": المأذون سيعقد القران بالتابلت

وزير الاتصالات عن "الزواج الرقمى": المأذون سيعقد القران بالتابلت

قمة المفلسين محاولة جديدة لإنقاذ داعمى الإرهاب.. لقاء يجمع تميم وأردوغان اليوم فى إسطنبول وإبرام اتفاقيات وعقود بالمليارات مقابل تعزيز حماية أنقرة للدوحة.. الديكتاتور التركى ينعش اقتصاده من خزائن أمير الإرهاب

قمة المفلسين محاولة جديدة لإنقاذ داعمى الإرهاب.. لقاء يجمع تميم وأردوغان اليوم فى إسطنبول وإبرام اتفاقيات وعقود بالمليارات مقابل تعزيز حماية أنقرة للدوحة.. الديكتاتور التركى ينعش اقتصاده من خزائن أمير الإرهاب

الدكتور إبراهيم الهدهد يدافع عن عدم تكفير الأزهر لـ"داعش": لو تركنا الأمر للآراء المزاجية لضاعت الأمة.. ونحن نقدر التراث ولا نقدسه.. وهناك غارة على الإسلام تسعى لقلعه.. والهجمة على البخاري تردد رأى المستشرقين

الدكتور إبراهيم الهدهد يدافع عن عدم تكفير الأزهر لـ"داعش": لو تركنا الأمر للآراء المزاجية لضاعت الأمة.. ونحن نقدر التراث ولا نقدسه.. وهناك غارة على الإسلام تسعى لقلعه.. والهجمة على البخاري تردد رأى المستشرقين

شطة: موضوع "نادي القرن" أسطوانة مشروخة واللي عنده حاجة يقدمها

شطة: موضوع "نادي القرن" أسطوانة مشروخة واللي عنده حاجة يقدمها

رئيس أمازون يصف نفسه بالشخصية الأقل أهمية بالشركة

رئيس أمازون يصف نفسه بالشخصية الأقل أهمية بالشركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة