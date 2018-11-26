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نحتاج قراءة النصوص بتأنى..

وزير الاوقاف: مصر اطلقت حملة أخلاقية فى داخل مصر وخارجها لدعم القيم

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 09:32 م
وزير الاوقاف: مصر اطلقت حملة أخلاقية فى داخل مصر وخارجها لدعم القيم محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ان مصر اطلقت حملة اخلاقية داخل مصر وخارجها لدعم القيم الاخلاقية،وأضاف خلال ندوة له، الاوقاف سوف تعقد حفلة للانشاد الدينى المنضبط فى مسجد السيدة نفيسة للمبتهلين المعتمدين.

 

واشار الوزير، الى ان الوزارة سوف تطلق مشروع بحثى سيتم الاعلان عنه قريبا، مضيفا اننا نحتاج الى قراءة النصوص قراءة متأنية والوقوف عند كل نص، مضيفا ان الرسول لم يقصر الاخوة على اخوة الاسلام، والرسول قال خير الناس انفعهم للناس ولم يقل للمسلمين، وقال ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه ولم يقل لاخيه المسلم.

 

وقال الوزير ان الاديان جاءت لسعادة الانسان وليس لشقاءه، مضيفا ان المتشددين يجعلون الدين فى كفة والدنيا فى كفة اخرى.

من جانبه أكد الدكتور محمد سالم ابو عاصى العميد الاسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الازهر، ان رحمة النبى شملت الجميع ولم تكن لفئة معينة،وأضاف أن النبى كان يؤلف القلوب برحمته، فلا يوجد فى سجل التاريخ اعظم من محمد.

 

 


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