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مميش: عبور 47 سفينة لقناة السويس اليوم بحمولة 3 ملايين طن

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 10:43 ص
مميش: عبور 47 سفينة لقناة السويس اليوم بحمولة 3 ملايين طن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الإثنين، عبور 47 سفينة، بحمولة 3 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 21 سفينة بحمولة 1.3 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "vier givbn" التى ترفع علم بنما، بحمولة 222 ألف طن، قادمة من اليونان ومتجهة إلى ماليزيا.

وعبرت 26 سفينة من إتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.7 مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول الفرنسية، "sandra" بحمولة 66 ألف قادمة من الإمارات ومتجهة إلى مصر.

 

 

 


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