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مصرع طفل ومسن وإصابة إمرأة بحادث تصادم بقليوب

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:53 م
مصرع طفل ومسن وإصابة إمرأة بحادث تصادم بقليوب جثة
القليوبية نيفين طه
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لقى مسن و طفل مصرعهما وأصيبت ربة منزل فى حادث تصادم سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى بقليوب، صدمتهم السيارة اثناء عبورهم الطريق وتم نقل الجثتين والمصابة الى مستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم قليوب بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى بقليوب

وتبين اثناء قدوم السيارة رقم 71251 رحلات قليوبية من القاهرة فى اتجاه بنها فوجىء قائدها بعبور كلا من "ناهد م م" 35 سنه ونجلها ويدعى" سيد ع س" 12 سنه و"محمود أ ا 64 سنه للطريق فاصطدمت بهم فلقى الثانى والثالث مصرعهما واصيبت الاولى وتم نقلهم الى مستشفى قليوب والتحفظ على السيارة وقائدها وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابه العامة لمباشرة التحقيق

 


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