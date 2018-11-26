محافظ الإسماعيلية: جامعة القناة منارة للعلم ونبراس حقيقى للتنمية الشاملة

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

أكد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، على أهمية تفعيل دور الجامعات المصرية فى خدمة وتنمية البيئة والمجتمع، ودفع عجلة التنمية الشاملة على أرض مصر خلال تلك الفترة من خلال استثمار إمكانيات الجامعة وما لديها من خبرات وأبحاث علمية لخدمة مصر.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أن جامعة قناة السويس هى المنارة الحقيقية للعلم والمعرفة والنبراس الحقيقى للتنمية الشاملة لمحافظات إقليم القناة بصفة عامة ومحافظة الإسماعيلية بصفة خاصة.

جاء ذلك خلال حضور محافظ الاسماعيلية للجلسة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة لمجلس جامعة قناة السويس، برئاسة الأستاذ الدكتور عاطف أبو النور رئيس الجامعة وحضور الدكتور عاطف راشد رحمى وماجدة هجرس نواب رئيس الجامعة وجميع عمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمختلف كليات الجامعة واستعراض لأهم وأبرز الأنشطة التى تحققت خلال تلك الفترة ومتابعة الموقف التنفيذى لأعمال التطوير والتحديث التى تشهدها الجامعة بمختلف كلياتها ومتابعة موقف الدراسات العليا ومنح الدرجات العلمية حيث أشار رئيس الجامعة الى أنه تم منح درجة الدكتوراه لـ27 من الدارسين بالإضافة إلى الموافقة على منح 30 درجة ماجستير بخلاف الدبلومات.

كما تم استعراض ومتابعة موقف تفعيل مركز القياس والجودة والتصحيح الألكترونى ومتابعة ما تم تنفيذه من اجراءات لتطوير وتحديث العملية التعليمية بالجامعة.

ومن جهته أشاد محافظ الإسماعيلية بالتعاون المثمر والبناء فيما بين الجامعة ومختلف أجهزة المحافظة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وتنمية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والاستثمار الأمثل لامكانيات الجامعة بما لديها من خبرات علمية للنهوض بمستوى الخدمات التى تقدم للمواطنيين فى أماكنهم وخاصة القطاعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجا .

وأشار "عثمان"، إلى أنه طالب بتعزيز وتفعيل التعاون مع كلية الطب البشرى بصفة خاصة من أجل سد العجز فى بعض التخصصات الطبية للأطباء فى مستشفيات الإسماعيلية ورفع كفاءة الخدمة الطبية والعلاجية التى تقدم للمواطنيين.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بتفعيل دور كلية الطب البيطرى وتعاونها مع مديرية الطب البيطرى بالمحافظة لخدمة وتعظيم دور القوافل البيطرية الخدمية لتحصين رؤوس الماشية والطيور للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة وتوابعها.

وفى ختام الاجتماع تم إهداء درع كلية الصيدلة لمحافظ الإسماعيلية.