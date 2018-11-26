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فيديو.. دار الإفتاء المصرية تجيب على سؤال: هل المنتحر كافر؟

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:12 م
فيديو.. دار الإفتاء المصرية تجيب على سؤال: هل المنتحر كافر؟ دار الافتاء المصرية - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
 
 
وأوضح فيه الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن الإنسان ليس ملك نفسه وإنما هو ملك لله عز وجل وقبض الأرواح فى الصورة والحقيقة قضاء الله، والانتحار أمر خطير فيه اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى.
 
 
وأضاف عاشور، أن علماء الأمة أجمعوا على أن الانتحار أمر خطير وهو كبيرة من الكبائر، ويجب أن يدرك الإنسان أن وجوده فى الحياة نعمة وقيمة كبيرة وعليه ألا يهدرها.   

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

الأسكندراني

(( كان ...ياما كان ))

...و...و مساء الخير .......في سالف العصر والزمان ....دار الأفتاء المصريه ...ومفتي الديار المصريه .....كانا قيمة وقامه ....كاااااااااان .

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