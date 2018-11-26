ضبط 28 طن دقيق مدعم وصلصة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، عن ضبط "أ إ ع" ، 53 سنة أمين مخزن الدقيق بكوم حماده، تابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا و" ع ق ال " ، مسئول الشحن والتخطيط بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بدمنهور والكائن بمدينة كوم حماده، لحيازتهما 7.350 طن دقيق بلدى مدعم بمخزن الدقيق المسئول عنه المتهم الأول، بها ديدان وسوس وحشرات زاحفه وصراصير بداخل الشكائر وخارجها وغير صالح للإستهلاك الأدمى بناءاً على تقرير مفتش الأغذيه.

وتم ضبط "ص ع" 49 سنة صاحب مصنع لتعبئة الصلصه بدون ترخيص الكائن خلف مستشفى الحميات بمدينة أبو المطامير، لقيامه بإدارة المصنع بدون تراخيص، وحيازة 21.246 طن صلصه غير صالحه للإستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحيه، وبها عفن وديدان وحشرات بناء على تقرير مفتش الأغذيه وإعادة تدويرها وتعبئتها فى عبوات جديده وطروحها بالأسواق لإيهام جمهور المستهلكين أنها منتج صالح للإستهلاك الأدمى محققاً أرباح غير مشروعه .

كما شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية، والعميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور عن ضبط 1864متهمًا هاربًا .

كما تم تحرير 2421 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 7928 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.