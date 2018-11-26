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تزامناً مع اليوم العالمى لمرض السكرى..

صور.. انطلاق مارثوان "المشى يحميك من السكر" بمشاركة 500 طالب بجامعة أسيوط

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:06 م
صور.. انطلاق مارثوان "المشى يحميك من السكر" بمشاركة 500 طالب بجامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط أثناء مشاركته بالماراثون
أسيوط ـ محمود عجمى
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أطلق الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إشارة البدء لانطلاق ماراثوان الجرى والمشى لمنع انتشار مرض السكرى وتجنب مضاعفاته تحت عنوان "المشى يحميك من السكرى.. اليوم وكل يوم" والذى نظمه قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية بالجامعة، بالتعاون مع وحدة السكر والغدد الصماء بقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب بالجامعة، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للسكرى، بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد صلاح قراعة عميد كلية التربية الرياضية ومنسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور عماد الدين شعبان رئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية، والدكتورة لبنى التونى رئيس قسم الأمراض الباطنة بكلية الطب، وعدد من وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكليتى الطب والتربية والرياضية وبمشاركة 500 طالب وطالبة من طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، خلال افتتاح المارثوان على حرص الجامعة على القيام بدورها التعليمى والمجتمعى المنوط بها وذلك من خلال سعيها إلى تشجيع الأنشطة الطلابية والمبادرات التوعوية التى من شأنها التحذير من مختلف الأمراض التى تصيب الإنسان وعلى رأسها مرض السكرى إلى جانب نشر الوعى بأهم السلوكيات والعادات الصحية السليمة التى تحفظ صحة الإنسان وتساعد على سلامته ، موضحاً أن تلك المبادرات تساهم فى تقليل فرص الإصابة بهذا المرض وذلك من خلال تشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشى والذى يعد وسيلة فعالة للقضاء على السكرى وعلى كثير من الأمراض الأخرى .

وأشاد الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بفكرة المارثوان كأحد الأنشطة الطلابية التى تحرص الجامعة على دعمها والاهتمام بها ، مشدداً على ضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة بمختلف أشكالها وصورها وخاصة رياضة المشى وذلك لدوره فى التخلص من العديد من الأمراض المزمنة التى باتت تشكل خطراً داهماً على صحة الإنسان ، مشيداً بطلاب جامعة أسيوط وانخراطهم فى كثير من الأنشطة الطلابية وهو ما يعكس مستوى وعيهم الثقافى وفكرهم المستنير.

ونوه الدكتور احمد صلاح قراعة عميد كلية التربية الرياضية ومنسق عام الأنشطة الطلابية، إلى أن الكلية دأبت على تنظيم مارثوان المشى والجرى للتوعية بمرض السكرى وذلك بصفة دورية كل عام بالتعاون والتنسيق مع قسم الباطنة بكلية الطب بهدف زيادة الوعى حول مرض السكرى ومضاعفاته والتشجيع على ممارسة الرياضة كأحد الأساليب الفعالة فى القضاء على السكرى وغيره من أمراض العصر .

كما كشفت الدكتورة لبنى التونى، رئيس قسم الأمراض الباطنة بكلية الطب بأسيوط، أن مرض السكرى يعد أحد الأسباب الرئيسية فى الإصابة بالجلطات والأزمات القلبية ، مشددة على أهمية إتباع نظام صحى سليم قائم على ممارسة رياضة المشى والتى تقلل من حدوث مضاعفات مرض السكرى ، مؤكدة ان المارثون يأتى فى إطار مشروع رعاية سكر الحمل فى صعيد مصر والذى يستهدف نشر الوعى بعوامل الإصابة السكرى ومضاعفاته وسبل الوقاية منه.

ماراثون المشى يحميك من السكر بجامعة أسيوط (1)
ماراثون المشى يحميك من السكر بجامعة أسيوط

 

ماراثون المشى يحميك من السكر بجامعة أسيوط (2)
ماراثون المشى يحميك من السكر بجامعة أسيوط

 

ماراثون المشى يحميك من السكر بجامعة أسيوط (4)
ماراثون المشى يحميك من السكر بجامعة أسيوط 

 

ماراثون المشى يحميك من السكر بجامعة أسيوط (5)
ماراثون المشى يحميك من السكر بجامعة أسيوط

 

ماراثون المشى يحميك من السكر بجامعة أسيوط (6)
ماراثون المشى يحميك من السكر بجامعة أسيوط

 

ماراثون المشى يحميك من السكر بجامعة أسيوط (7)
ماراثون المشى يحميك من السكر بجامعة أسيوط

 

ماراثون المشى يحميك من السكر بجامعة أسيوط (8)
ماراثون المشى يحميك من السكر بجامعة أسيوط 

 

ماراثون المشى يحميك من السكر بجامعة أسيوط (9)
ماراثون المشى يحميك من السكر بجامعة أسيوط 

 

 

 


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