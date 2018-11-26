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صور.. السيول تغمر مناطق عديدة فى العراق والأهالى يخلون منازلهم

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:00 ص
صور.. السيول تغمر مناطق عديدة فى العراق والأهالى يخلون منازلهم السيول فى العراق
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)
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واصلت السيول أمس الأحد، ضرب العديد من القرى والبلدات فى العراق، مما دفع المواطنون إلى إخراج كل الأثاث للخارج وإخلاء منازلهم بعد أن غمرتهم المياة.

السيول فى العراق
السيول فى العراق

وارتفع عدد ضحايا السيول التي ضربت العراق إلى  21 قتيلا، بينهم نساء وأطفال،و وفقا لوزارة الصحة العراقية، يأتى هذا بينما قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية إن العراق يمر بكارثة إنسانية بسبب السيول،ووجهت المفوضية نداء عاجلا  للأمم المتحدة والدول العربية والإقليمية المجاورة للعراق لتقديم المساعدات الإنسانية.

ووفق تقرير نشرته وسائل إعلام عبر سكان القرى التى ضربتها السيول عن حزنهم الشديد تجاه الخسائر البشرية والمادية التى تعرضوا لها فضلاً عن تدمير الجسور الرابطة بين القرى والمدن.

إحدى المنازل فى العراق
إحدى المنازل فى العراق

 

السيول تغمر مناطق متفرقة فى العراق
السيول تغمر مناطق متفرقة فى العراق

 

السيول داخل المنازل فى العراق
السيول داخل المنازل فى العراق

 

السيول فى العراق
السيول فى العراق

 

المواطنون يخلون منازلهم
المواطنون يخلون منازلهم

 

جانب من إغراق السيول للمنازل
جانب من إغراق السيول للمنازل

 

جانب من السيول
جانب من السيول

 

جانب من سيول العراق
جانب من سيول العراق

 

سيول العراق
سيول العراق

 

مواطن عراقى يخلى منزله
مواطن عراقى يخلى منزله

 

مواطن عراقى
مواطن عراقى

 


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