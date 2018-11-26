صور.. إزالة التعديات على 236 فداناً بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد عدد من قرى مركز كفر الشيخ، بدء حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية باستخدام المعدات التابعة لجهاز تحسين الاراضى التابع لوزارة الزراعة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك بالتعاون بين محافظة كفر الشيخ، ومديرية الزراعة، والقوات الأمنية، والوحدات المحلية بمدينة ومركز كفر الشيخ، وفق توجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، وبإشراف اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، وسوف تستمر الحملة لمدة 10 أيام.

وتمكنت القوة الأمنية بالتعاون مع الجهات المعنية إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرى أبو عمر ومسير، وذلك بحضور المهندس على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء ناصر رشاد، حكمدار مديرية الأمن، والمقدم محمد صادق بمباحث المديرية، والرائد رامى شرف الدين عبدالصمد، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، والمهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس حسن ابوجازية، مدير الإرشاد بمديرية الزراعة.

قال الدكتور إسماعيل طه ،محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة جادة فى إزالة التعديات البسيطة على الأراضى الزراعية خلال الحملة الأولى التى تشهدها المحافظة، وإن غرفة العمليات برئاسة المهندس راضى أمين، السكرتير العام للمحافظة ، تتابع إزالة التعديات، وهناك تواصل بينها وبين غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والجهات المعنية، مؤكداً أنه ناقش المشكلات الخاصة بتعدى بعض المواطنين على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسبل مواجهتها، وإزالة التعديات من المهد وحماية المال العام وحق الدولة، محذرا من تهاون رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الجمعيات الزراعية فى إزالة التعديات .

وأضاف المهندس محمد السيد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، للـ "اليوم السابع" قُسمت الحملة إلى مراحل "بسيطة، متوسطة، جسيمة"، تبدأ بالبسيطة سواء أكانت ملاعب، وأسوار وتشوينات ، ومخازن"، وذلك بناء على كشوف المخالفات، ويقوم كل مدير إدارة بالبرنامج اليومى للحملة والرسم الكروكى وخط سير الحملة والحالات الموجودة بالتنسيق مع رؤساء الوحدة المحلية بالمركز ويكون العمل جماعياً.

وقال وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن عدد حالات التعدى البسيطة بالمحافظة " ائتمان وإصلاح ومراقبة " 1908 حالة تعدى بمساحة 263 فدان و7قراريط و21 سهم، سواء كانت أسوار أو ملاعب أو تشوينات بـ 10 مراكز بالمحافظة، منهم 59 فدان و14 قيراط ملاعب، و189فدان و11 قيراط ، و10 أسهم أسوار،و14 فدان و6قراريط و11 سهم تشوينا "، مؤكداً تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة حملة الإزالات ، كما تم إنشاء جروب على" الوتس لسهولة الاتصال بين الجميع، وأن عدد التعديات 1908 حالة تعدى، وهناك من المزارعين من أقام أسوار على مساحات كبيرة، وتلك المساحات المهدرة، ونقل مخلفات التعدى والأنقاض.

وقال إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات الزراعية وبالائتمان والمراقبة تعمل على مدار ال24 ساعة، مؤكداً أن الجهات الأمنية هى التى تحدد المراكز التى تتم إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بها.











