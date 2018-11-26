شرطة المرافق تواصل إزالة الإشغالات بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت شرطة المرافق بالجيزة حملاتها الأمنية لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وأسفرت حملة أشرف عليها العميد حسن الدماطي مدير شرطة المرافق بالجيزة عن إزالة عدد من إشغالات المحلات التجارية والمقاهي، والباعة الجائلين بمدينة 6 أكتوبر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.